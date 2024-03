Présidentielle 2024 : Les anciens de l’Ujtl votent Idrissa Seck

XALIMANEWS-Le Collectif des anciens de l’UJTL (PDS), s’est réuni en virtuel ce dimanche. À l’issue de la réunion, ils ont décidé de porter leur choix sur le Président Idrissa SECK, de par son expérience et son appartenance à la famille libérale, pour une victoire écrasante au soir du 24 mars 2024.

Ceci en conformité avec les recommandations de l’international libéral, à l’occasion de sa récente conclave tenu à Dakar au mois de décembre 2023.

« A titre le collectif des anciens de l’UJTL lance un appel à tous les frères et sœurs libéraux du Sénégal et de la diaspora à jeter leur dévolu sur le candidat Idrissa SECK, qui de tous les candidats en lice, reste de loin le plus apte à traduire en acte la vision du président Abdoulaye WADE, chantre du libéralisme social », indique le communiqué. Ils estiment par ailleurs que « les candidats libéraux comme meilleur choix pour un Sénégal réellement émergent, eu égard à leurs expériences et à leur relations diplomatiques avérées ».