Prise de fonction : « Diomaye est paisible. Il ressemble à quelqu’un qui voit arriver les choses et qui les assume… »

XALIMANEWS: Pr Serigne Mor Mbaye, psychologue-clinicien, interrogé par L’Obs, dans sa publication du jour, souligne que le nouveau Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye était préparé.

Car, dit-il, lorsqu’on l’écoute, on sent qu’il a beaucoup de ressources, de résilience culturelle et religieuse. « Diomaye est paisible. Il ressemble à quelqu’un qui voit arriver les choses et qui les assume. C’est quelqu’un qui est résilient et inébranlable. Cela peut l’aider à faire face et avancer dans ses nouvelles fonctions de président de la République », soutient le psychologue-clinicien.