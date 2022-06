Selon des informations obtenues par Lesoleil.sn de sources policières près du dossier, c’est lors d’une patrouille nocturne effectuée aux Hlm Grand Médine que les policiers sont tombés sur le sieur E.M.T, alias « Al Jana », à bord de sa moto pour un contrôle de routine. Il avait par devers lui 14 téléphones portables, 25 puces téléphoniques, plus d’une centaine de préservatifs et une vingtaine de sachets de lubrifiants en plus d’une somme d’argent. Suspecté, il est subitement soumis à un interrogatoire très serré. Ils ont trouvé sur son téléphone 1229 vidéos pornographiques et 5200 photos obscènes.

