Qualif. CDM 2026/4eJ – Zone Afrique : Le Sénégal assure le service minimum face à la Mauritanie et reprend la 1ere place

XALIMANEWS-Lors de la 4ème journée des Éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde de football 2026, le Sénégal a remporté une victoire minimale contre la Mauritanie à Nouakchott. Le sélectionneur Aliou Cissé a aligné une équipe forte, avec Edouard Mendy dans les cages et une défense composée de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Abdoulaye Seck. Au milieu, Habib Diarra, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara étaient présents, tandis qu’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont accompagné Habib Diallo en attaque. Ce dernier a ouvert le score pour le Sénégal (27e), assurant ainsi une victoire 1-0 et consolidant sa position de leader dans le groupe B.

Parallèlement, la République démocratique du Congo a accueilli l’équipe nationale du Togo au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Léopards, avec Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe et Samuel Moutoussamy, ont débuté sur les chapeaux de roue grâce à un but rapide de Meschack Elia (6e). Cette victoire propulse la RDC à la 3ème place du groupe B, alors que Kévin Denkey, Ihlas Bebou et Karim Dermane étaient parmi les joueurs phares titulaires pour le Togo.