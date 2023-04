« Asmâ était enceinte de ’Abdullâh Ibn az-Zoubeir. Elle dit : “En quittant [la Mecque], la période de ma grossesse arrivait à sa fin. À Médine, je m’installai à Qoubâ où d’ailleurs j’accouchai. Aussitôt, j’apportai l’enfant au Prophète (paix sur lui) et le plaçai dans son giron. Et lui de demander une datte. Après l’avoir mâchée, il lança de sa salive dans la bouche de l’enfant de sorte que la première chose qui pénétra dans son ventre fut la salive du Messager d’Allâh (paix sur lui). Après moi, il lui mit la datte dans la bouche et lui massa le palais avant de lui faire une invocation et de dire : « Qu’Allâh le bénisse ! ». C’était le premier enfant né [pour les émigrans à Médine] après l’avènement de l’Islâm – Qui, dit-elle, s’en sont beaucoup réjouit. » Surtout que certains leurs avaient dit : « Vous n’aurez pas d’enfants, car les Juifs vous ont certainement jeté un sort. » (Al-Boukhari)

