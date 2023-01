XALIMANEWS -Le président Macky Sall a félicité le Directeur général de la Douane, Abdourahmane Dieye, et à l’ensemble des agents lors de la célébration de la Journée internationale de la Douane ce jeudi. Car elle a enregistré plus de 1382 milliards de FCFA dans le cadre de la mobilisation des recettes en 2022 en matière de lutte contre la fraude et d’acquis sociaux. C’est le ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ, qui a transmis le message depuis Saint-Louis.

