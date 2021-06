XALIMANEWS- L’attaquant international algérien Islam Slimani, avec sa jolie femme Youssra et quelques membres leur famille, ont célébré l’anniversaire de leur petite fille Alyne. Les quelques clichés partagés sur Facebook montrent des enfants très joyeux, des ballons de baudruches, un clown, ainsi que la star algérienne de l’Olympique Lyonnais à côté de sa femme. Des photos qui ont été largement commentées par les internautes.

En « papa poule », Islam Slimani, souriant, a tenu à être présent à l’anniversaire de sa petite Alyne, hier vendredi. Très protecteur, l’attaquant de l’équipe nationale algérienne de 33 ans, faisait attention au moindre détail. Sur les photos on peut voir le joueur devant le gâteau, en train d’aider sa progéniture à souffler les bougies. Sa jolie femme était également bien présente lors de la cérémonie, tout comme son fils Aymen Slimani, 6 ans.

Les internautes algériens ont tenu à souhaiter joyeux anniversaire à la petite Alyne. « Joyeuse anniversaire, qu’Allah prête longue vie, santé et prospérité à la petite Alyne », a réagi Aïsha Allouche. « Elle est très mignonne la petite Alyne, qu’elle soit sous la protection divine. Que de bonheur d’être auprès de ses enfants. Je vous souhaite beaucoup de bonheur », a écrit Hasina Ibrahim. « Joyeux anniversaire, qu’Allah veille sur toute votre famille », a souhaité Riad Mahmoud.

ADVERTISEMENT

En revanche, d’autres internautes ont regardé les photos de cet anniversaire de la petite Alyne, sous un autre angle, plus critique. « Oh Slimani, je pensais que tu étais un homme et jaloux de ton spectacle et de ton honneur… ok ta femme la montre et demi…. c’est clair au monde…. priez Dieu pour qu’il te guide et guide tous les musulmans pour couvrir leurs symptômes et leur privation », a commenté Samir Samer, faisant allusion à une partie du sein de la femme de Slimani, qu’on peut apercevoir sur les photos.

« Regardez votre maître Sadio Mané, qui est allé dans sa ville natale et a construit un hôpital et des stades pour témoigner le jour de la résurrection, et nous ils ont laissé quelqu’un prendre une photo avec sa femme nue et quelqu’un en Espagne », se lamente Lakhdar Kerrouche, faisant allusion à Taylor Wrad, fiancée de Riyad Mahrez qui a posé en petite tenue sur une embarcation.

Un message à l’endroit des footballeurs internationaux algériens appelés à investir dans leur communautés respectives à l’image de l’international sénégalais Sadio Mané, qui vient de construire un hôpital dans son village natal à Bambali, en lieu et place de passer leur temps à faire la fête.

Afrik