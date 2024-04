Saisie de marchandises à Petersen : Les circonstances troublantes de la mutation de l’adjudant Abdourahmane Guèye

XALIMANEWS- A la suite de la saisie de 26 tonnes de marchandises impropres à la consommation par les services du Service d’hygiène à Dakar, l’adjudant Abdourahmane Guèye, qui a réussi l’opération, vient d’être muté dans le départ de Keur Massar.

Selon la TFM qui donne l’information, cette décision, coïncide aux faits qui ont lieu, ce mercredi, à Petersen et qui ont été rapporté par plusieurs médias.

Lors de cette opération, cinq (5) commerçants, dont une femme, ont été interpellés pour détention de produits variés. Huit (8) autres personnes ciblées pour le contrôle, absentes lors de l’opération, sont appelées à coopérer avec les autorités sanitaires pour une vérification de leurs marchandises, selon l’Obs.

A noter que l’adjudant Abdourahmane Guèye n’en est pas à sa première opération réussie. Il a l’habitude des coups de maître du genre.

Au moment où on parle de rupture, avec le nouveau régime, les circonstances de sa mutation interpellent plus d’un y compris le plus haut sommet de l’Etat dont une certaine opinion, qui soupçonne par ailleurs de gros bras tapis dans l’ombre, attend la réaction face à ces événements.