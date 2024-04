Santé : Le Sénégal s’équipe d’une machine hybride de pointe pour le diagnostic du cancer

XALIMANEWS-Le Sénégal va être équipé de sa première machine hybride (TEMP-TDM ou SPECT-CT) pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer d’ici 2024.

Selon le professeur Boucar Ndong, chef du service de médecine nucléaire de l’hôpital Dalal Jamm, cette technologie sera d’abord installée à Guédiawaye, à l’hôpital Dalal Jamm, puis à Grand-Yoff, à l’hôpital Idrissa Pouye (ex-CTO).

Cette avancée permettra un diagnostic précoce des cancers (sein, poumon, colon, rectum, etc.), une surveillance active des lésions douteuses détectées par imagerie radiologique, et une optimisation des traitements. En outre, la machine pourra également aider au diagnostic des démences comme la maladie d’Alzheimer, l’épilepsie et la maladie de Parkinson.

« L’installation au Sénégal de la TEMP-TDM permettra de réduire les évacuations sanitaires qui coûtent beaucoup d’argent à nos États », souligne le spécialiste dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur.