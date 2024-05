Savoir imposer ses thèmes d’actualité… (Par Sadikh Diop)

Avez vous la capacité d’imposer vos thèmes d’actualité ou allez vous passer votre temps à parler/commenter les thèmes choisis pour vous par vos détracteurs ?

Savez vous que l’actualité c’est exactement ce dont vous parlez ? Alors à longueur de journée vous parlez de quoi ?

Alors parlez vous de votre Projet pour un Sénégal souverain et prospère ?

Parlez vous de ce Sénégal qui avance ?

Parlez vous de ce Sénégal qui crée ? Parlez vous de tous ces jeunes créateurs Sénégalais qui méritent d’être connus et soutenus ?

Parlez vous des projets, idées, réalisation de vos leaders ?

Savez-vous que plus vous reprenez les propos de vos détracteurs plus vous leur donnerez de la visibilité en donnant plus d’ampleur à leur thème ?

Savez vous que l’espace ne vous appartient pas et vous la partagerez toujours avec qui diront des choses qui ne vous plairont pas … mais l’essentiel sera toujours entre vous et vos détracteurs qui y occupent plus d’espace ? Qui sait mieux se faire entendre ?

NB1/ Toutes les autorités victimes d’oppression quand ils étaient dans l’opposition sont toujours tentées de vouloir libérer l’espace public… Pour moi il y a un équilibre qu’il ne faut jamais perdre de vue pour le bien être de tous : il ne faut jamais opprimer ses détracteurs mais il ne faudra jamais faire de l’espace public une zone de non droit. Il faut faire régner l’ordre public en toute impartialité… Il faut beaucoup communiquer pour le changement de comportement… Il faut aussi identifier tous les commanditaires du désordre public, ceux qui financent le désordre public et les ruiner…

NB2/ Que font les nouvelles autorités pour proposer des thèmes d’actualité, guider leur militants et faire occuper utilement l’espace public ? Leurs militants ne sont-ils pas perdus ? Sont-elles conscientes de cette phase de transition ou leurs militants devront passer de la dénonciation à la promotion des politiques publiques ? De ces moments ceux qui organisaient leur communication sont pour la plupart nommés à des postes de responsabilité… et certains parmi ceux qui ne sont pas nommés sont mécontents…

Sadikh DIOP