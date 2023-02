XALIMANEWS -Le journaliste turc Ya??z Sabuncuo?lu indique sur Twitter que le Ghanéen Christian Atsu, ancien joueur de Porto, Chelsea et Newcastle, est porté disparu suite au séisme de magnitude 7,8 qui a frappé, lundi 6 février, le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 2000 morts dans les deux pays et de très importants dégâts, selon des premiers bilans en constante évolution.

