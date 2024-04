Sénégal / 6e édition Festival du Film Femmes Afrique 2024 : Une célébration engagée pour l’Environnement et la Paix

XALIMANEWS-La sixième édition du festival ‘’Film femmes Afrique” (FFA) ouvrira ses portes le 26 avril dans neuf régions du Sénégal, mettant en lumière le thème de ‘’l’urgence climatique et la paix’’.

Soixante-dix films sont prévus au programme, avec des projections à Dakar et dans les régions de Thiès, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Casamance, Kolda et Sédhiou jusqu’au 10 mai.

Des films notables tels que ‘’Les filles d’Olfa’’ de Kaouther Ben Hania, ‘’Good Bye Julia’’ de Mohamed Kordofani, ‘’20 ans après’’ de Moussa Touré et ‘’L’envoyé de Dieu’’ de Amina Abdoulaye Mamani seront présentés pendant le festival, abordant des thèmes tels que le climat, les conflits, l’égalité de genre et la paix.

La présidente de l’Association promotrice de l’évènement, Martine Ndiaye, souligne l’importance de mettre en avant le changement climatique, soulignant ses impacts tangibles, tels que la pollution plastique qui menace les océans et la vie marine.

‘’Nous voulons mettre en avant le thème du changement climatique, devenu l’affaire de tout le monde. Le changement climatique se voit partout à travers par exemple le problème de la pollution par le plastique qui détruit les mers et tue les poissons’’, explique-t-elle dans des propos recueillis par l’Aps.

Le festival répond également à la crise de l’eau, avec des projections estimant qu’une personne sur deux pourrait être confrontée à des problèmes d’accès d’ici 2050.

La 2024 édition du festival marque les vingt ans de cet événement cinématographique et promet de nombreuses nouveautés, notamment un village du festival axé sur l’écologie et des sessions de discussion matinales entre réalisateurs à la mairie de Dakar.

Le festival offrira également une formation en cinéma et en scénario à quatorze jeunes, et introduira pour la première fois des prix de la critique et de la première meilleure œuvre.

Initialement prévu pour février, le festival a été décalé en avril en raison de l’élection présidentielle, selon la présidente.