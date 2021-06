XALIMANEWS- Hier (lundi), la presse a fortement fait écho de la virulente sortie au vitriol du frère de la Première Dame, Madame Marième Faye Sall, Adama Faye contre le Président de la République et son régime. Le député de la mouvance présidentielle (APR), Aliou Dembourou Sow , ne cherche pas midi à quatorze heures pour exiger son départ purement et simplement des rangs de leur formation politique. Le Président du Conseil départemental de Ranérou-Ferlo (région Matam) est d’avis que le beau – frère du Chef de l’État doit payer pour son comportement inélégant qui foule au pied la discipline de parti: » Cette sortie malheureuse de Monsieur Adama Faye le déshonore au plus haut point. Il cherche le buzz en tirant à boulets rouges sur un régime qui l’a sorti de l’anonymat. Qui a connu ce gars avant 2012? Il est un pur ingrat. Quels sont ses titres de gloire au point de se comporter de la sorte ? Il doit respecter la discipline de parti et de notre coalition, le Bennoo Bokk Yakaar comme tout le monde mais aussi suivre à la lettre les directives du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Pourquoi il a accepté alors de cheminer avec un État dictatorial (comme il le laisse entendre dans son texte dont chaque ligne pue de haine ), jouir de ses privilèges et se lever un beau jour pour le clouer au pilori ? Adama est vraiment habité par une très mauvaise foi et il faut qu’il arrête de prendre les gens pour des abrutis, des demeurés », lance, avec fougue, le parlementaire apériste. Aliou Dembourou Sow, de continuer à cogner dur sur le nouveau récalcitrant : »Nous devons tous nous lever contre ces actes rédhibitoires qui risquent de nous fragiliser et de saper notre dynamique unitaire. Pour que de telle attitude ne fasse pas des émules, ne se répètent , je demande au directoire de l’ Alliance Pour la République (APR) de convoquer rapidement la Commission de discipline pour statuer sur le cas Adama Faye et de tirer les conséquences .Il ne doit pas être un » intouchable ». On doit le sortir de notre parti et , il lui sera plus loisible de présenter sa propre liste pour aller aux prochaines élections locales. Je dis bien que son exclusion dans nos rangs ne doit plus tarder », a fait savoir le Coordonnateur de la Convergence des Éleveurs pour l’Emergence du Sénégal (CEES).

