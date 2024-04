Tabaski 2024 : Le Premier ministre annonce des mesures pour garantir l’approvisionnement en moutons

XALIMANEWS- Les préparatifs de la Tabaski font partie des priorités de l’heure du nouveau régime. Aussi, le Président Bassirou Diomaye Faye a donné instruction à son gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, de prendre les dispositions appropriées pour la bonne organisation de la fête de la Tabaski 2024.

Aussi, pour approvisionnement correct du marché sur la période du 19 avril au 02 août 2024, des mesures sont prises par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans une note circulaire, le gouvernement prévoit, entre autres d’assouplir « le contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal ». De plus, « une exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski sera appliquée, dans le but de faciliter l’accès à ces animaux pour la population. »

Par ailleurs, dans le but de garantir la sécurité des opérateurs nationaux et étrangers, ainsi que des moutons en transit, le gouvernement autorisera la présence de « trois bergers à bord de chaque camion transportant des animaux. » Une mesure qui, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, permet d’ « assurer une surveillance adéquate des moutons pendant leur convoyage vers les zones de vente ».