Restés sans rien faire, depuis leur déguerpissement, les commerçants de l’ancien marché « Gare Bou Mak », demandent l’intervention du Khalif général des Mourides pour leur trouver un site de recasement. Déguerpis sur ordre du saint homme, les commercants et la population riveraine, sollicitent le soutien du Khalif. Ils demandent à être relogés afin de pouvoir reprendre leurs activités : « On ne sait plus à quel saint se vouer, depuis que le marché a été démoli. Nous sollicitons l’aide du Khalif Général Serigne Mountakha Mbacké. On ne travaille plus. Nous, nous sommes des talibés et nous sollicitons son aide. Il y’a des gens qui ont perdu leurs biens. Des émigrés de retour avaient investi des millions dans ce marché. On peut dire que c’est une crise très profonde. Nous demandons à l’état de nous construire un marché moderne. Ce que nous voulons, c’est travailler pour entretenir nos familles. » Ont avancé les déguerpis du marché « Gare Bou Mak ».

