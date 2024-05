Tourisme : Les engagements du nouveau DG de la Sapco-Sénégal, Serigne Mamadou Mboup

XALIMANEWS: (Le Soleil) et passionné de tourisme et d’hôtellerie, le nouveau Directeur général de la Sapco-Sénégal Serigne Mamadou Mboup a pris le flambeau des mains de Souleymane Ndiaye. Installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi 21 mai 2024, le nouveau Directeur général ambitionne de faire de la Sapco-Sénégal « un leader incontesté dans l’aménagement, le développement et la promotion du tourisme en Afrique ».

C’est entouré de ses proches, amis et désormais collaborateurs que le nouveau Directeur général de la Sapco-Sénégal a décliné les grands axes de la politique qu’il compte mettre en œuvre à la tête de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. La Sapco-Sénégal, campe-t-il d’emblée, « est indubitablement le support sur lequel doit reposer le tourisme sénégalais. A cet effet et conformément à la vision de l’Etat de faire du tourisme une vraie et réelle industrie, la Sapco est de fait, la rampe d’exécution, de réalisation des projets d’aménagement et de développement touristiques au Sénégal ».

Il demeure convaincu que « Le développement d’un pays passe par plusieurs substrats dont un secteur touristique fort et bien encadré ».

Il se dit « conscient de l’ampleur de la mission qui m’incombe et des enjeux cruciaux liés au développement du tourisme sénégalais ». Ainsi, « je m’engage, en tant que directeur général de la Sapco, à œuvrer avec détermination et responsabilité pour faire rayonner notre société comme jamais auparavant ».

Devant les directeurs et agents de la Sapco-Sénégal, M. Mboup a remercié le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko et leur exprime sa « profonde gratitude » pour la confiance placée en sa modeste personne.

Aux agents, lance-t-il, « nous ne ménagerons aucun effort pour préserver, consolider et surtout améliorer les bons acquis de nos prédécesseurs, car comme vous le savez, l’Etat c’est la continuité. Et c’est sur ce point que je voudrais m’arrêter pour remercier le DG sortant Monsieur Souleymane Ndiaye pour les bons et loyaux services rendus à l’Etat ».

Aux personnels et désormais collaborateurs, « je m’engage à être un DG ouvert, qui sera à l’écoute de tous. L’équité, l’équilibre et la justice sociale seront de mise. Les compétences seront valorisées et mises en exergue en faisant fi de toutes considérations de genres, d’ethnies ou de colorations politiques; les seules langues parlées ici sont désormais : la compétence ; le mérite, l’engagement et le résultat ».

« Nous avons le pouvoir de transformer les défis en opportunités, les obstacles en succès et les rêves en réalité ».