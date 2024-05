Trafic de drogue : 18 kg de cocaïne saisis, 8 personnes arrêtées

XALIMANEWS-Ce mardi 14 mai 2024, les services et unités de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants de Dakar, Kaolack et Mbour ont effectué une saisie de 18 kg de cocaïne et ont procédé à l’arrestation de plusieurs individus. Cette opération fait suite à une surveillance ciblée de longue date menée par l’Office en collaboration avec ses partenaires.

Initialement, l’opération a permis d’appréhender, au poste frontalier de Keur Ayib, le chef d’un réseau impliqué dans l’importation de cocaïne en provenance de pays de la sous-région, destinée à être réexpédiée vers l’Europe par le biais de mules. Par la suite, six autres individus liés à ce réseau international de trafic de cocaïne ont été arrêtés à la suite d’investigations approfondies. En plus des arrestations, quatre véhicules, des documents administratifs, du haschich, du matériel de consommation de skunk, une arme à feu avec des munitions, des titres de propriété foncière, du matériel de télécommunication, ainsi qu’une somme importante d’argent en monnaie locale et en devises étrangères ont été saisis.

Les suspects sont actuellement en garde à vue et les enquêtes se poursuivent pour appréhender toute autre personne impliquée dans ces activités criminelles. Dans son communiqué, la Police nationale réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre le trafic illicite de stupéfiants sous toutes ses formes et appelle la population à coopérer pour renforcer la lutte contre la criminalité.