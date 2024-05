Trafic perturbé à Dakar : Un bouchon de plus de 6 km à la sortie de Patte D’oie en raison de deux accidents

XALIMANEWS- Un incident routier a perturbé la circulation sur le réseau national entre Malick Sy et Patte D’oie, générant des bouchons monstres s’étendant sur plus de 6 kilomètres à la sortie de Patte d’Oie, sur l’Autoroute de l’Avenir. Ces embouteillages, informe PressAfrik, sont le résultat de deux accidents survenus ce vendredi matin.

Les autorités compétentes sont actuellement sur les lieux pour gérer la situation et rétablir la circulation dans les plus brefs délais. Les conducteurs sont vivement encouragés à faire preuve de patience et à envisager des itinéraires alternatifs pour éviter les zones affectées.