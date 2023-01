Par ailleurs, les enquêteurs ont retenu, après une information judiciaire ouverte ce mercredi 25 janvier 2023, les chefs d’accusation suivants : homicide involontaire et blessures involontaires contre les deux chauffeurs et le propriétaire du car, défaut de maîtrise contre les deux chauffeurs, mise en danger de la vie d’autrui contre le propriétaire et le chauffeur du car, violation des règles sur l’aménagement et l’homologation des véhicules contre le propriétaire du car et surnombre de passagers et excès de vitesse contre le chauffeur du car.

