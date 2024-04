Tragique accident sur la VDN3 : Quatre morts dont une mère et ses enfants

XALIMANEWS-Avant-hier dimanche, un accident d’une gravité exceptionnelle s’est produit vers 7 heures du matin sur la VDN3, entraînant la mort de quatre personnes, dont une mère de famille, ses deux enfants et un chauffeur de taxi.

Selon les détails rapportés par le journal L’Observateur dans son édition de mardi, un bus de la compagnie Dakar Dem Dikk (DDD) est entré en collision avec un taxi sur la VDN 3, au niveau du pont de Cambérène, causant des décès et un blessé.

Le taxi transportait quatre passagers et était stationné sur le bas-côté pour permettre à l’un d’eux de descendre et de payer le chauffeur. C’est à ce moment-là que le bus DDD a violemment percuté le véhicule, le traînant sur plusieurs mètres et le réduisant en miettes.

Le bilan tragique est de quatre morts, incluant une mère de famille, ses deux enfants et le chauffeur de taxi. Selon le même journal, le seul passager descendu du taxi, un ressortissant nigérian nommé D.U., a été témoin impuissant de la scène d’horreur. Ses deux enfants âgés de 6 et 13 ans, sa femme ainsi que le chauffeur de taxi sont restés coincés à l’intérieur du véhicule et ont malheureusement perdu la vie.

Le cinquième ressortissant nigérian impliqué a été admis aux urgences de l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye.

Le chauffeur du bus DDD est actuellement en garde à vue au poste de police de l’unité 15, où il s’est réfugié pour éviter d’être lynché par la foule.