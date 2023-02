Ce lundi 6 Février 2023 marquera à jamais le début de l’élévation de la voix de la conscience de la jeunesse sénégalaise au sommet de la pyramide du savoir sans crainte et sans restriction à l’heure des chocs civilisationnels et culturels.

En décrétant le Salut de l’homo senegalensis par le mécanisme adapté de l’éducation et la formation, Al Mountakha Bachir Mbacké met un terme à cette vociferation de ceux là qui ont la haine dans le ventre et l’injure dans la bouche dont le seul objectif est de couler le bateau des valeurs socio-culturelles et éducatives du peuple sénégalais.

Al Mountakha Mbacké Bachir est un bâtisseur de connaissances fecondantes, porteuses de croissance et de plus values.

A travers cette université qui désormais centralise l’excellence et l’être parfait , Al Mountakha Bachir Mbacké est devenu par la force de l’action et la puissance du silence le porteur d’espoir mais également la referentielle absolue dans le façonnement et l’accomplissement universel de notre avenir dans un monde en perpétuel mutations profondes.

Bien que le monde soit au bout du chemin de l’éphèmérité par ses graves détériorations d’ordre culturelle et existentialiste, il urge de rappeler que chez Al Mountakha Mbacké Bachir, l’éducation et la formation sont inscrites dans la charte éternelle de son khalifat à l’aune des vers sacrés de cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

La restauration de l’autorité du khalifat de Dieu sur terre est un projet bâti dans les amphithéâtres de l’université Cheikhoul khadim de Touba et gourvernée par le sage de Darou Tanzil , le metéorologue du temps de l’action Al Mountakha Mbacké Bachir notre source de l’instant précis gage de l’avenir certain.

Al Mountakha Mbacké Bachir

est l’investisseur des milliards de l’allègeance aux bénéfices des nécessiteux dans un monde global.

Mais nous devons au devoir de l’histoire de rappeler que la pensée d’Al Mountakha Mbacké Bachir est globale avant même la globalisation du monde.

En effet le rêve humaniste du khalif général des mourides a parfaitement fini d’anobolir l’être humain au-delà de de la Sainte sphère qu’est Touba; C’est en cela qu’ Al Mountakha Mbacké Bachir a inscrit dans ses priorités la nécessité d’un cordon ombilical abreuvant Touba d’eau potable directement tirée du lac de guier.

Al Mountakha Bachir Mbacké a abrégé la souffrance des fidèles musulmans avec l’autoroute à péage Ila Touba, et la grande mosquée Massalikal Jinane majestueusement debout au coeur de Dakar, la capitale du sénégal.

Al Mountakha Mbacké Bachir est le prolongement de l’immortalité des

œuvres parfaitement évoquées dans les vers de khadimou Rassoul.

Le centre universitaire cheikhoul khadim réalisé demeure inéluctablement et irréversiblement le remède aux sociétés malades.

Dans l’une des oeuvres saintes de khadimou Rassoul , le poete dira : » Chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle.

Aujourd’hui l’inauguration de l’université du complexe cheikhoul khadim confirme d’autres bienfaits de son seigneur que je

cite:

1- Les faveurs que j’ai obtenues du créateur n’ont jamais existées et c’est en cela que j’ai réussi.

2- Dieu m’a guidé vers Dieu et je me suis retrouvé devant Dieu, Quiconque veut me sous estimer tombera dans l’oubli et la disgrâce.

3-Je n’ai jamais douté de mon voisinage avec le Seigneur, car j’ai été émerveillé par l’univers.

( fin de citation ).

Il est vrai que le monde a changé, il a même changé de paradygmes, mais Al Mountakha Mbacké Bachir demeure et reste le seul météorologue du silence des mutations profondes, imprévisibles, et inaccessibles.

Nous ne pouvons jamais être au même niveau d’information que le bon Dieu, cependant les choisis et certifiés par l’eternel pour l’éternité auront pour toujours des faveurs jamais obtenues:

Al Mountakha Mbacké Bachir en est la marque déposée de Dieu.

Le sens de l’anticipation d’Al Mountakha Mbacké Bachir fera pour toujours face aux ennemis de l’éducation et de la culture qui conduisent à des dérives sociétales.

Pour finir,

Le monde entier est séduit par la grandeur d’Al Mountakha Mbacké Bachir qui réside dans l’acte de redistribution des richesses de l’allègeance à la génération future: L’éducation et la formation.

Ainsi , Al Mountakha Bachir Mbacké « PARLE » avec Dieu, élabore des prévisions et agit dans le silence assourdissant du destin.

Avec l’inauguration de ce complexe Universitaire pour l’Education et la formation destinée aux jeunes , c’est à dire notre avenir, désormais notre culture ne pourrait être en aucune circonstance soumise aux lois et à la terreur d’un monde de prédateurs , devorant les égarés.

Ce complexe Universitaire Cheikhoul khadim fait deja l’éloge d’un avenir certain dans l’immédiateté.

L’éducation et la formation seront une armée contre ceux qui usent et abusent des Réseaux sociaux dans l’ultime combat pour l’acculturation et la recolonisation.

Les réseaux sociaux ont véritablement fini de convertir les esprits faibles, qui n’ont rien inventé, ni la lampe, ni le bouton encore moins l’ordinateur.

Une jeunesse devenue esclavagéé une fois encore par le manque de formation et d’éducation.

L’utilité des réseaux sociaux est de transformer radicalement les économies de nos pays , autrement serait la prise du raccourci dans le chemin tortueux de l’ensauvagement , de l’esclavage moderne.

Aujourd’hui la jeunesse sénégalaise doit être affranchi du modèle de contre valeurs que nous miroitent le colon via les réseaux sociaux.

Cette transmission verticale du modele de contre valeur , partant du bas ( les jeunes) et montant vers le haut, a produit comme plus value des injures, et de la haine dans le ventre .

Que Dieu nous préserve notre cher pays le sénégal, et longue vie à nos repères choisies pour nous par nos pères, nos mamans, et arrières grands parents.

Al Mountakha Bachir Mbacké demeure pour l’éternité l’apôtre du silence des étoiles, silence qui règle à juste mesure un monde violé par des pratiques sans âmes.

Je félicite le khalif général des mourides pour le choix d’investir dans l’éducation et la formation à travers ce complexe Universitaire Cheikhoul khadim inauguré ce jour à touba.

Abdoulaye mamadou Guissé

Président du parti

Fulla ak fayda.