[Vidéo] Passation de service à la Primature : Ousmane Sonko affirme sa volonté de servir le peuple

XALIMANEWS-Ce lundi 8 avril, à la primature, a eu lieu la passation de service entre Sidiki Kaba et Ousmane Sonko. Le nouveau Premier ministre est arrivé à la primature où son prédécesseur, Maître Sidiki Kaba, l’a accueilli. Après les salutations d’usage, ils se sont dirigés vers les bureaux d’Ousmane Sonko. Environ une heure et demie plus tard après l’arrivée de Sonko, les deux hommes sont réapparus pour s’adresser aux les journalistes qui les attendaient.

Ousmane Sonko a pris la parole pour replacer l’événement dans son contexte, soulignant l’importance de la continuité de l’État au service du peuple, quel que soit le changement de gouvernement. Pour lui, cette cérémonie matérialise le choix du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de le nommer Premier ministre pour coordonner et impulser l’action gouvernementale. Il a salué le déroulement de la cérémonie et la qualité des documents remis, se disant prêt à assumer ses responsabilités de Premier ministre.