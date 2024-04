VILLE BALAFRÉE

Faire régner l’ordre. C’est un impératif pour que

la rupture prônée par les nouvelles autorités soit

effective. C’est une tautologie de dire que la ville

de Dakar est bordélique. Elle ne respire pas et

manque d’oxygène. La faute à tous ces gens qui

viennent imposer leur loi sous prétexte qu’il leur

faut gagner leur vie. Sur et sous le pont de la

Patte d’Oie, par exemple, on peut croiser toute la

misère de cette capitale. Ce qui renseigne sur le

niveau de pauvreté à Galsen pendant que l’on

nous gargarise d’infrastructures coûteuses ayant

peu de rapport avec les besoins d’une ville qui

s’asphyxie. Dans l’univers glauque de la capitale

et jusque dans sa banlieue, qui accueille tous les

déchets humains, pour reprendre l’heureuse formule du roman de la grande royale des lettres

sénégalaises, Mme Aminata Sow Fall, « La grève

des bàttu», les questions environnementales semblent être peu dignes d’intérêt. Dakar est un repoussoir, elle n’attire plus et n’a plus d’âme. Son

patrimoine classé est en péril. On peut même dire

qu’il n’existe plus et l’on assiste impuissant à un

des plus grands carnages architecturaux de l’histoire des villes. Ces questions de patrimoine ne semblent préoccuper personne si bien que le

Dakar Plateau de jadis est aujourd’hui complètement balafré par le béton de constructions anarchiques initiées par des gens qui se fichent d’esthétique. Leur préoccupation est de se faire le maximum de blé chez les nègres que nous sommes. En effet, ceux qui balafrent la Cité

viennent d’ailleurs et ont déjà fini de coloniser le

centre-ville de Dakar. Nos rues et ruelles portent

le visage hideux de l’anarchie avec des trottoirs

occupés par des marchands venus du monde rural et aussi par des voitures qui les ont transformés

en parkings. Privant ainsi les piétons d’espaces.

Gare à ceux qui essaieraient faire dégager ces

squatteurs. Ils se disent protégés par des politiques ou des marabouts. Nos rues, en plus

d’être encombrées, sont sales. La faute à l’Autorité et à toutes ces personnes qui protègent ces

hors-la-loi. Il faut en finir sans état d’âme avec ces

gens qui veulent imposer le désordre. Personne

ne doit avaliser que des marchands ambulants occupent de façon irrégulière et anarchique des espaces piétons. Il faut restaurer l’ordre quoi que

cela puisse coûter au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. Toutes les rues de la ville ne doivent pas être dévolues à la vente. En finir également avec tous ces mécaniciens, ces menuisiers mais aussi ces vendeurs de pacotille qui occupent impunément nos rues sous prétexte qu’ils veulent gagner leur vie. Que lesrigueurs de la loi leursoient appliquées pour mettre fin à l’anarchie.

KACCOOR BI- LE TÉMOIN