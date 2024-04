Visite à Touba : Les engagements de Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS- Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalif général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. À Touba, il a pris des engagements et rassuré le guide des mourides sur l’état des chantiers de la ville sainte. « Je vous rassure que nous assisterons tous les travaux que vous avez commencé, notamment dans l’enseignement avec l’université de Touba qui enseigne un domaine qui nous tient à cœur à savoir l’agriculture », a déclaré le président Diomaye Faye.

Et de poursuivre : « Il y a aussi la question de l’eau dans la cité religieuse, notamment dans sa consommation, l’accès à l’eau potable mais également le problème lié aux inondations. Nous le faisons une priorité ». Selon le Président, il incombe aux dirigeants du pays de « mettre dans les bonnes conditions à toutes les populations, surtout à celles de Touba, et à résoudre leurs problèmes dans les plus brefs délais ».

Devant sa délégation restreinte dont les ministres de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye et du Directeur de cabinet, Mary Teuw Niane, le Président Bassirou Diomaye a réitéré sa collaboration avec les autorités de Touba. « C’est normal qu’on soit là, puisque tout ce que nous ferons tout de concert avec vous, vos conseils et vos prières pour l’intérêt du pays. Nous voudrions bien vous rendre visite depuis la campagne électorale mais les conditions ne le permettaient pas. Non seulement vous étiez en prière (en cette période de ramadan) mais également j’évitais qu’on passe ici, en pleine campagne, avec la foule qui nous accompagnait », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.