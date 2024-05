Walf Tv, de la contrainte à l’opportunité (Par Me Pape Kanté)

Pour une chaîne de télévision traditionnelle comme Walfadjri qui a subi un incendie dévastateur cette semaine, cela peut être une opportunité pour repenser et moderniser son modèle d’affaires en s’adaptant à l’évolution de la consommation de contenu à l’ère d’internet. Je suggère modestement quelques idées sous forme de stratégie en plusieurs étapes qui pourrait être envisagée :

1) Transition vers le Numérique et le Streaming :

– Comme Netflix*, Walf devrait envisager de développer ou de renforcer sa plateforme de streaming. Cela permettrait de répondre à la demande croissante de contenu accessible à tout moment et sur n’importe quel appareil.

– Offrir des contenus exclusifs en streaming pour se différencier et attirer les abonnés.

2) Diversification du Contenu:

– En s’inspirant de Fujifilm*, Walf pourrait diversifier ses contenus pour inclure non seulement des émissions de télévision et des films, mais aussi des webinaires, des tutoriels, et des contenus éducatifs ou de bien-être, exploitant ainsi les différentes compétences et intérêts de son audience.

3) Utilisation des Données pour l’Innovation:

– Utiliser les données analytiques pour comprendre les préférences des spectateurs et personnaliser les offres. Ceci peut inclure des recommandations personnalisées, des publicités ciblées, et des initiatives de contenu basées sur les comportements des utilisateurs.

4) Partenariats Stratégiques:

– Établir des partenariats avec des créateurs de contenu, des plateformes technologiques et d’autres médias pour élargir la portée et enrichir l’offre de contenu.

– Collaborer avec des réseaux de distribution numérique et des services de cloud pour améliorer la qualité de service et la disponibilité du contenu.

5) Modèle de Financement Innovant:

– Introduire des modèles d’abonnement flexibles avec différentes options, telles que des abonnements premium sans publicité, des passes journaliers pour des événements spéciaux, ou des abonnements familiaux.

– Ouverture du capital avec un actionnariat populaire et stratégique, qui aura pour mission de défendre la charte et l’esprit du Groupe tout en respectant l’indépendance éditoriale.

6) Engagement Communautaire et Interactivité :

– Inclure des éléments interactifs sur la plateforme de streaming afin de donner aux spectateurs la possibilité de voter sur les choix de programmation, de participer à des discussions en direct et même d’influencer les orientations des émissions.

Cette stratégie complète permettrait non seulement à Walf de récupérer de l’incendie, mais aussi de se positionner comme un acteur majeur dans l’industrie médiatique moderne, en exploitant pleinement les possibilités offertes par l’internet et les nouvelles technologies.

* Exemples de sociétés ayant tiré parti d’une contrainte presque fatale pour ajuster leur modèle d’affaires afin de l’adapter à l’évolution technologique et a retrouver la réussite.

*1-Nokia, du papier vers les télécommunications notamment le tournant du GSM;

*-2 Fudji film qui a échappé au naufrage dû à l’obsolescence du système Kodak, en exploitant son expertise vers l’imagerie médicale et même aux produits de beauté (la marque Astafit);

*3 Plutôt que de se limiter à son modèle de location de DVD, Netflix a initié un service de streaming, offrant aux utilisateurs la possibilité de visionner des films et des séries télévisées en streaming directement sur leurs ordinateurs et autres appareils numériques.

« Inna ma’al ‘usri yusra »

De tout coeur avec Walfadjri

Me Pape Kanté, avocat