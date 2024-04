1/4 finale Ligue Europa : Benfica s’impose face à l’OM, mais l’espoir subsiste pour Marseille

XALIMANEWS-L’Olympique de Marseille a subi une défaite à Lisbonne contre Benfica ce jeudi (2-1), lors du quart de finale aller de la Ligue Europa. Cependant, le but marqué par Aubameyang maintient un espoir pour le match retour.

Au cours d’une contre-attaque rapide, Rafa Silva a marqué le premier but après avoir été servi par Casper Tengstedt. Son contrôle orienté parfait lui a permis de conclure d’un petit pointu dans le petit filet de Pau Lopez (16e, 1-0).

Dans la seconde période, Benfica a maintenu la pression offensive. Sur une mauvaise action de l’OM, les joueurs de Roger Schmidt ont contre-attaqué rapidement. David Neres a combiné avec Angel Di Maria, qui a profité des appels de ses coéquipiers pour conclure une magnifique action collective (52e, 2-0). Peu après, Benfica a failli marquer un troisième but. Après avoir été trouvé par Aursnes sur le côté gauche, Tengstedt a déclenché une puissante frappe non cadrée (56e). Profitant d’une erreur de Silva, Pierre Emerick-Aubameyang a été lancé en profondeur et a marqué facilement pour réduire l’écart (67e, 2-1).

Malgré cette défaite, l’OM conserve un mince espoir de qualification pour la semaine prochaine.