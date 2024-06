Eurobonds : Les précisions du premier ministre Ousmane Sonko « Tout ce qui appartient au Sénégal en richesses naturelles lui sera rendu… »

XALIMANEWS-L’État du Sénégal a réalisé avec succès une émission d’eurobonds d’un montant de 750 millions de dollars. Après la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Kenya, c’est le quatrième pays d’Afrique subsaharienne à recourir au marché cette année. Le Premier ministre, Ousmane Sonko est monté au créneau pour apporter des éclairages par rapport à cet emprunt émis en commun par les pays de la zone euro sur les marchés.

En évoquant la dette extérieure du Sénégal, le Premier ministre explique que bientôt le Sénégal aura le loisir de ne plus emprunter grâce à une exploitation efficiente de ses ressources naturelles. « Tout ce qui appartient au Sénégal en matière de ressources naturelles à savoir l’or, le zircon, le pétrole et le gaz etc. seront rendus au Sénégal, c’est à dire exploité et bien utilisés de sorte que le pays n’aura plus besoin de se recourir aux autres pour son économie », a assuré Ousmane Sonko.