En prévision d’éventuels troubles à l’ordre public, les forces de défense et de sécurité (FDS) sont en alerte maximale. Selon le journal, redoutant la répétition des événements de mars 2021 qui ont occasionné des pertes en vies humaines (14 morts) et de nombreux dégâts matériels, un peu partout sur le territoire national, les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, sont en train de s’organiser pour parer à toute éventualité.

