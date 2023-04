Dans ce contexte, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre et au ministre des Pêches et de l’Economie maritime de poursuivre les efforts de sensibilisation des acteurs impliqués, en vue : « de déployer la solidarité nationale auprès des blessés et des sinistrés signalés ; d’asseoir durablement la coexistence pacifique des acteurs de la Pêche artisanale, dans le respect scrupuleux de l’Etat de droit et du Code la Pêche ».

« La gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans le sous-secteur de la pêche artisanale: en indiquant au Gouvernement l’urgence d’une évaluation rapide et inclusive de l’application du Code de la Pêche, mais également de la fonctionnalité des comités et cadres locaux de concertation relatifs à la Pêche artisanale, au constat de la récurrence des différends impliquant des pêcheurs et populations ressortissants de Kayar, Mboro et Guet Ndar », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

