Afrique-Mali : l’économiste Étienne F. Sissoko sera jugé pour un livre dénonçant la «propagande» des autorités

XALIMANEWS-Arrêté lundi soir, l’économiste Étienne Fabaka Sissoko a été présenté mercredi 27 mars au procureur du Pôle judiciaire anti-cybercriminalité. Il est notamment accusé d’« atteinte au crédit de l’État ». Sa défense dénonce un énième procès politique.

« Atteinte au crédit de l’État », « injures », « propos et nouvelles fausses mensongèrement attribuées à des tiers, faites de mauvaise foi et de nature à troubler la paix publique ». Telles sont les préventions retenues contre Étienne Fakaba Sissoko et qui sont liées au livre qu’il a publié en décembre dernier, il y a quatre mois : « Propagande, agitation, harcèlement : la communication gouvernementale pendant la Transition au Mali. » Selon son avocat, sont notamment en cause les passages où l’économiste malien pointe l’action des « vidéomen », ces activistes à la solde du pouvoir et qui, aux yeux de l’auteur, décrédibilisent la parole publique.

Sollicité toujours RFI, le procureur du pôle judiciaire anti-cybercriminalité n’a pas souhaité préciser ni commenter. Mais pour Maître Ibrahim Marouf Sacko, il s’agit d’un nouveau procès politique.