Afrique-Tchad : Mahamat Déby prête serment et nomme Allamaye Halina Premier ministre

XALIMANEWS-Mahamat Idriss Déby Itno, qui avait été propulsé à la tête du Tchad par une junte militaire à la mort de son père Idriss Déby Itno en 2021, a prêté serment jeudi en tant que président.

Lors de son discours, il a salué le « retour à l’ordre constitutionnel » et a promis d’être « le président des Tchadiens de tous horizons et de toutes sensibilités ». Par la suite, il a nommé Allamaye Halina, ancien ambassadeur du Tchad en Chine, au poste de Premier ministre.

Élu le 6 mai avec 61 % des suffrages, Mahamat Idriss Déby succède à son père, Idriss Déby Itno, tué en avril 2021 par des rebelles après avoir dirigé le pays pendant plus de 30 ans. « Nous, Mahamat Idriss Déby Itno (…), jurons devant le peuple tchadien et sur l’honneur (…) de remplir les hautes fonctions que la Nation nous a confiées », a déclaré le chef de l’État, devant les membres du Conseil constitutionnel et des centaines d’invités au Palais des Arts et de la Culture de N’Djamena, rapporte France24. Après avoir vanté dans un discours le « retour à l’ordre constitutionnel », il a promis d’être « le Président des Tchadiens de tous horizons et de toutes sensibilités ».