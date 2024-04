Afrique-Tchad/Présidentielle 6 mai : l’Agence nationale de gestion des élections interdit la photographie des PV du scrutin

‘XALIMANEWS-Pour l’élection présidentielle du 6 mai 2024 au Tchad, l’Agence nationale de gestion des élections (Ange) a mis en garde contre toute prise de photo des Procès verbaux, au risque d’encourir la rigueur de la loi.

Le Premier ministre du Tchad et candidat à la présidentielle du 6 mai, Succès Masra a appelé, lors de sa tournée électorale dans le sud du pays ce week-end, ses militants « à être la sentinelle du vote » en prenant en photos les procès-verbaux de dépouillement du scrutin.

Au Tchad, le code électoral ne prévoit ni l’affichage des procès-verbaux de dépouillement dans les bureaux de vote, ni leur remise aux mandataires des candidats. Seule possibilité pour les candidats d’y avoir accès, ils peuvent obtenir ces PV plus tard au démembrement de l’Ange, dont dépend le bureau de vote. Cependant, selon RFI, ce dispositif suscite la méfiance des candidats. Et c »est dans ce contexte que Succès Masra, Premier ministre, ancien leader de l’opposition et adversaire du président-candidat Mahamat Idriss Déby, a appelé ses militants « à être la sentinelle du vote » en prenant en photos les PV de dépouillement du scrutin.

Cette sortie de l’Ange émettant l’interdiction de prise de photos a fond « surpris » les Transformateurs, rapporte RFI. « Il s’agit de participer à rendre transparente la présidentielle » : A commenté le vice-président des Transformateurs qui justifie la demande du candidat Succès Masra à ses militants de prendre en photo les résultats du scrutin dans leurs bureaux de vote respectifs. « La loi prévoit que le dépouillement soit fait publiquement et les résultats lus à haute voix », explique Sitack Yombatina, avant de se demander ce qui « fait peur à l’Ange au point d’imposer une interdiction de prises de photos dans les bureaux de vote qui n’a pas été prévue par le code électoral »

« Ce n’est pas l’Ange qui a élaboré le code électoral, mais l’Ange est chargée de sa stricte application », a réagi sur RFI, le apporteur général de l’Agence nationale des élections, Tahir Hassan.