Avant d’interpeller la Cena, le ministre de l’Intérieur et le président de la République. « La Cena doit intervenir pour demander au DGE de respecter la décision de justice. Le ministre de l’intérieur Me Sidiky Kaba, doit respecter la feuille de route que lui a confiée le Président Macky Sall pour créer, les conditions maximales d’une élection juste et équitable. Il est désormais devant le mur avec le refus de son DGE de d’appliquer la loi électorale. Il faut qu’il agisse, pour la crédibilité du processus électoral. On a besoin de sécurité juridique, démocratique et des droits humains », a-t-il indiqué.

