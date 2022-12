«Nos milliards, nos milliards, que tout le monde l’entende et le comprenne qu’aujourd’hui. Il y a une rupture sur la manière dont vous gérez l’argent du contribuable. On ne peut pas vous faire confiance, vous élire, vous confier notre argent pour que les enfants arrivent à étudier dans de bonnes conditions, que les citoyens puissent se soigner et travailler et pendant ce temps, vous le détournez et que la justice ne dit rien. Une justice qui ferme l’œil sur la manière dont on détourne l’argent du contribuable doit cesser.

