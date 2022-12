Pour Al-Nassr et plus largement le football saoudien, l’arrivée de Cristiano Ronaldo amène une nouvelle notoriété. « Le plus grand athlète du monde a officiellement signé pour Al-Nassr », a écrit le club de Riyad ce vendredi sur son compte Twitter. « Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d’Al-Nassr, confie CR7. Je suis là pour aider mon nouveau club a progressé. On va travailler ensemble pour la réussite d’Al-Nassr, dans un championnat qui a une vision différente. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy