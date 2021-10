Une audition de Ousmane Sonko par l’ Unacois devant chez Doudou Ka serait à l’origine. Doudou Ka persiste et signe que Sonko voulait la guerre. » Devant notre résidence familiale qui ne désemplit pas, il est venu provoquer. Encore une fois, depuis 4 jours, les jeunes y sont, dansent le Jambado, chantent etc. Comment dans ces conditions, quelqu’un peut être auditionner. Soyons sérieux. Le problème est que Ousmane Sonko était là depuis 3 jours, personne n’a parlé de lui, ils savent que c’est Doudou Ka, le candidat le mieux placé, celui que Ziguinchor veut élire maire et il fallait à Sonko un coup d’éclat. Ils sont venus nous provoquer pour se positionner en victime. J’ai tenu à dire à mes jeunes de se calmer, de ne pas répondre à la provocation. Si on avait pas calmé les jeunes, cela ne se serait pas limité à ces quelques blessés. Ils ont tirés en l’air. Et c’est la goutte d’eau qui a fait déborder la vase. C’est ce qui a amené les jeunes à lancer des pierres. Comment peut-on répondre à une audition et se balader avec 9 gardes du corps armés? » S’est clamé Doudou Ka, Accusant Sonko.

