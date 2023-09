Sur le thème : « c’est vers la guidance du Prophète que nous orientons les générations futures », le ministre de l’Intérieur a soutenu que El Hadji Malick Sy et Cie ont transformé le Gamou en université. La preuve ? Ils ont appris à leurs successeurs les enseignements du Prophète que ces derniers ont le devoir de transmettre aux jeunes générations. « Le Président Macky Sall a toujours été pour la conservation des valeurs religieuses. De nos jours , il y a des menaces contre l’Islam et sur les foyers religieux. Mais c’est un devoir pour nous et pour tout citoyen de défendre leur religion, leur foi » a déclaré le chef de l’Etat. Avant de continuer : « le thème de cette année répond bien au contexte où la jeunesse tend vers la dérive ». Pour finir, il a sollicité des prières pour le Sénégal et une bonne fin de l’hivernage. Il a aussi sollicité des prières pour le chef de l’Etat.

