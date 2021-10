» je suis tombée des nues, quand j’ai appris la mort de mon fils. Même son arrestation, on me l’a cachée. Certes je suis d’une santé fragile, mais je regrette qu’on m’ait caché toutes les épreuves qu’il a subies. Quand le jeudi, jusque tard dans la soirée, il n’est pas revenu, j’ai interpellé son fils de 17ans. Il m’a expliqué que son père a effectué un court voyage de deux jours. Je me suis alors inquiétée. Il était venu pour la Magal, comment pouvait-il alors aller en voyage sans m’avertir. J’ai su plus tard qu’ils avaient créé cette histoire de voyage pour me cacher son arrestation. Cheikh a ma bénédiction, sa seule volonté c’était de nous sortir de la situation difficile dans laquelle nous vivions. Il l’a fait avec courage. A mon tour, je lui doit de me battre jusqu’à mon dernier souffle pour que la lumière soit faite sur sa mort. J’en appelle à tous les sénégalais et surtout à toutes les mères de famille pour me soutenir dans ce combat. Ce n’est pas un désir de vengeance, mais perdre mon unique garçon dans ces circonstances aussi troubles n’est pas facile à supporter ».

