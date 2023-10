XALIMANEWS -Les premières arrestations ont lieu dans l’affaire du présumé homosexuel déterré et brûlé, suite à l’ouverture d’une enquête par le procureur. Le cadavre d’un homme présumé homosexuel a été exhumé du cimetière de Léona Niassène avant d’être traîné et brûlé par des individus non identifiés le samedi 28 octobre. Le procureur de la République, Abasse Yaya Wane, a qualifié ces actes de « barbarie » et a promis que les responsables ne resteront pas impunis.

