Assemblée nationale : le ministre Alioune Sall quitte son poste de député pour se conformer aux exigences du gouvernement

XALIMANEWS-En réponse aux directives du Premier ministre Ousmane Sonko visant à assurer le bon fonctionnement de son gouvernement, les récents ministres nommés avaient un mois pour démissionner de leurs fonctions précédentes.

Après Birame Souley Diop, Ousmane Sonko et Dr Cheikh Tidiane Dièye, Alioune Sall a également démissionné de son poste de député.

Cette annonce a été faite par Alioune Sall lui-même via ses plateformes de communication.

« Après avoir dès ma nomination comme ministre, démissionné du mandat de député que vous m’aviez confié au titre des Sénégalais de l’Europe du Nord de l’Ouest et du Centre (ENOC) en 2022, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre confiance durant ces 19 mois de mandature. C’est avec honneur et engagement que j’ai servi la diaspora de l’ENOC et je vous suis extrêmement reconnaissant pour votre soutien », a déclaré Alioune Sall sur les réseaux sociaux.

Alioune Sall a par la suite dévoilé l’identité de son successeur. Il a également assuré que la communauté de la diaspora de l’Europe du Nord de l’Ouest et du Centre pouvait toujours compter sur lui.

« Je félicite chaleureusement M. Samba Diouf, qui me succède. Les Sénégalais de l’ENOC peuvent compter sur lui pour les représenter et défendre leurs intérêts avec passion et dévouement », a-t-il ajouté.