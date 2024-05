Football-Ligue 1 France : Habib Beye encense son ancien adjoint Pierre Sage le coach de l’Olympique Lyonnais

XALIMANEWS-Habib Beye le technicien sénégalais qui vient d’annoncer son départ du Red Star qu’il a fait monter en Ligue 2 après une belle saison en Nationale, dans les colonnes de L’Equipe, encense son ancien adjoint dans le club audonien, Pierre Sage qui fait des miracle.

Arrivé en tant que directeur sportif à Lyon après avoir été l’adjoint d’Habib Beye au Red Star, Pierre Sage, 45 ans, dépasse toutes les attentes placées en lui. Sa transformation impressionne inévitablement son ancien collègue.

Il m’a surpris sur sa capacité d’adaptation très rapide au très haut niveau. Quand il arrive à Lyon, il identifie très très vite le problème de confiance et fait en sorte que cette équipe ne se concentre que sur la performance et oublie tout ce qu’il y avait en coulisses. Avant même de penser à mettre sa patte sur le football que lui aime voir. Pierre est très riche dans sa culture footballistique, a une vision du foot qui peut parfois paraître complexe mais il a cette faculté à la retranscrire sur le terrain de façon très simple. Et a une adhésion des joueurs qui se fait en un instant. Moi, il m’a apporté beaucoup de structuration dans ce qu’on a mis en place parce que j’avais beaucoup d’idées et je pense qu’il est arrivé à formaliser un petit peu tout ça». A reconnu le vice champion d’Afrique 2002 et quart de finaliste du Mondial de la même année avec les Lions de la Teranga.