Attaque à main armée à Touba : Un braqueur tué et 1,4 millions F CFA emporté

XALIMANEWS-Le marché Occass de Touba a été le théâtre d’un incident tragique où un homme a perdu la vie lorsqu’une bande de malfaiteurs a attaqué plusieurs commerces. L’incident s’est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi, échappant à la vigilance des vigiles du marché.

Selon les informations recueillies par le quotidien L’Observateur, les sept assaillants ont visé 11 cantines, emportant un butin estimé à 1,4 million de FCFA et un téléphone portable avant de s’enfuir sans être appréhendés.

En fuyant, les malfaiteurs se sont dirigés vers le marché « Ndobine-ba », pénétrant dans une maison occupée par des commerçants où ils ont commis un vol armé. Cependant, la résistance du voisinage les a confrontés, entraînant un affrontement au cours duquel l’un des malfaiteurs a été maîtrisé et lynché à mort par la foule, informe le journal.

Les autorités policières du Commissariat spécial de Touba ont été alertées de l’incident et sont intervenues sur les lieux. Sur le corps du malfaiteur décédé, âgé d’une trentaine d’années et originaire de Colobane-Gossas, ils ont retrouvé un téléphone portable, cinq munitions et un fusil de chasse présumé appartenir à la bande. Le corps a été transporté à la morgue de l’hôpital de Ndamatou.