Baisse des prix de la connexion : Le DG de la SONATEL réagit enfin

XALIMANEWS- Le Front Contre la Cherté des Coûts de Connexion (F4C), créé pour lutter contre le coût élevé de l’internet, a récemment fait entendre sa voix en appelant à une baisse des tarifs. Lors du lancement officiel de la 5G au Sénégal, le Directeur général de la SONATEL, Sékou Dramé, s’est exprimé sur ce sujet.

Il a annoncé que les tarifs seraient revus à la baisse pour mieux satisfaire les clients. « La demande pour un prix du Go plus abordable est tout à fait légitime. De manière générale, toute demande d’un client est légitime pour nous au Groupe SONATEL. Le lancement de la 5G au Sénégal nous offre l’opportunité de poursuivre notre démarche de réduction régulière des tarifs de connexion », a-t-il déclaré. Sékou Dramé a également promis que, dès le 1er juin, les offres mobiles seront plus attractives et avantageuses que celles de la 4G.