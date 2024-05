XALIMANEWS- En prélude de la journée du Dialogue national du 28 mai 2024, les nouvelles autorités bont lancer ala plateforme « JUBBANTI » et de la première initiative « Sa Gis-Gis ci Doxaliinu Yoon

Selon une note de la Présidence, il s’agit d’une démarche qui vise à donner la parole aux citoyens, afin de bâtir ensemble une justice plus transparente, efficace et accessible à toutes et à tous.

Présidence de la République du Sénégal