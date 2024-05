Bamboula au cœur de la masse salariale de l’Etat : Des agents recevaient leurs salaires 2 fois par mois en 2018

XALIMANEWS-Le rapport de la Cour des comptes révèle des irrégularités dans le contrôle des dépenses du personnel de l’État entre 2015 et 2018. En 2018, certains agents de l’État ont été identifiés comme ayant bénéficié de paiements doubles pour le même mois de salaire, à la fois par virement bancaire et par billetage. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, l’analyse des fichiers de la masse salariale a révélé que les montants versés sur les comptes bancaires de ces agents correspondaient aux paiements effectués par billetage pour les mêmes mois.

Des anomalies ont été relevées concernant un agent du Trésor, dont le matricule a été cité par les vérificateurs. Ce dernier apparaît deux fois dans les fichiers de la masse salariale, avec des montants différents pour les mois de mars, juin, septembre et décembre. De plus, il a été payé à la fois par billetage et par virement sur son compte bancaire.

Le directeur de la Solde, interrogé par la Cour, a affirmé que ces paiements étaient destinés à des agents comptables exerçant dans les postes diplomatiques. Cependant, cet argument n’a pas convaincu la Cour, qui a remis en question sa validité.