Audit des ressources financières pour renforcer la DEFCCS : Ousmane Sonko veut « fouiller » le contrat d’armement de 45 milliards

XALIMANEWS-L’État souhaite une transparence accrue dans l’acquisition d’équipements militaires pour les agents des Eaux et Forêts ainsi que pour les agents des Parcs Nationaux, représentant une somme de 45 milliards.

Lors du Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l’urgence d’auditer les importantes ressources financières allouées par l’État pour renforcer la Direction des Eaux et Forêts, de la Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS), notamment celles destinées à l’achat d’équipements de sécurité, de véhicules d’intervention et de matériel technique.

Cette affaire avait suscité beaucoup d’attention à l’époque, impliquant des personnalités de premier plan du régime du président Macky Sall : son ancien ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall, le ministre du Budget Abdoulaye Daouda Diallo et l’homme d’affaires Petit Boubé.