THE QUEENS OF AFRICA. THREE-PEAT FOR D’TIGRESS! AfroBasket champs again! Congrats to our ladies!? pic.twitter.com/avsiLAm76G

Pour la défense de leur titre, ce dimanche au Palais des Sports de Yaoundé, les D’Tigress ont bien démarré la partie en dominant le premier quart temps (22-11). Lors du deuxième quart, le Nigéria s’envole (24-13, 26-17) mais le Mali, sous les poussées de Djeneba Ndiaye, Mariam Kouibaly, se révolte et parvient à aller à la pause avec un passif de 7 points (31-24). Au retour des vestiaires pour les 2 derniers quarts temps, les partenaires de Sika Koné essaient de combler leur retard en mettant beaucoup d’impact dans le jeu, mais, pleines de maîtrise et de métier, Adaora Elonu, Amukamara Promise, Kalu Phillips Ezinne, Macaulay Victoria, déroulent leur jeu et parviennent même à reléguer leurs adversaires à 21 points (69-48), avant de se relâcher, comme hier face au Sénégal, pour finament remporter la partie par 70 à 59.Comme les Lionnes du Sénégal en 1974, 1977, 1979,1981, les D’Tigress remportent pour une 3e fois d’affilée la finale et peuvent aller à l’assaut du record de leurs Principales rivales sénégalaises, vainqueurs 4 fois de rang.

Après 2001 et 2005 avec la génération des Mfum Udoka et Mactabene Amachree, la nouvelle vague de Basketteuses du Nigéria conduite par Adaora Elonu, Sarah Ogoké, Kalu Ezinne, Ibekwe, sans oublier les Aisha Balarabe, Itonye Nyingfa, Akhator ( ces 3 non retenues et qui faisaient parties des sacres de 2017 et 2019) a offert au peuple nigerian 3 autres titres, dont le dernier ce dimanche. La Basket féminin nigerian totalise maintenant 5 trophées au niveau continental derrière le Sénégal (11 titres).

