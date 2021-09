Après le sacre d’Étienne Kalu Phillips en 2019 à Dakar, sa compatriote de capitaine Adaora Elonu lui succède au palmarès du Most Valuable Player du tournoi (MVP). L’Aillière nigerianne aura réalisé un très bon tournoi, ce qui lui a valu d’être récompensée de ce titre de meilleure joueuse du tournoi. Celle qui a disputé son premier tournoi Afrobasket en 2015 (3ème) et qui aurait mérité d’être désignée en 2017 ou en 2019, voit son immense talent récompensé. L' »Américaine » se distingue sur le terrain, par sa sobriété, son talent, son efficacité, son intelligence et sa forte personnalité. La Native de Houston à cumulé 12 points, 4 rebonds, 2 assists et 1 contre pour offrir à son pays, son cinquième titre continental, le troisième d’affilée mais aussi son troisième titre personnel personnel en Afrobasket comme, Ibekwe, Kalu et Sarah Ogoké, toutes sacrées en 2017, 2019 et 2021.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy