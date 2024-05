Basket/AS Douanes : Alkaly Ndour récompensé du trophée Ubuntu de la BAL 2024 ce samedi à Kigali

XALIMANEWS-Le capitaine de l’AS Douane, Alkaly Ndour, sera honoré ce samedi lors d’une cérémonie au BK Arena en recevant le trophée Ubuntu de la BAL (Basketball Africa League), rapporte le site BasketSenegal. Cette distinction récompense son engagement communautaire tout au long de la saison 4 de la BAL, faisant ainsi honneur au capitaine des Gabelous.

Pour utiliser le basketball comme moyen d’impact positif sur les jeunes de son quartier, Alkaly Ndour a fondé le tournoi « KAAY LEN NIU FO ». Organisé régulièrement à Bopp, cet événement rassemble près de 250 basketteurs amateurs. En plus d’organiser des camps de basket pour les jeunes de sa communauté, l’international sénégalais mène des actions de solidarité envers les chômeurs. Le tournoi vise non seulement à promouvoir le basketball, mais aussi à sensibiliser les participants à l’importance de l’engagement communautaire et de la paix. Ainsi, Alkaly rejoint le prestigieux cercle des lauréats du trophée Ubuntu BAL, aux côtés de Hichem Benayad Cherif (Groupement Sportif des Pétroliers Algérie – 2021), Jean Jacques Nshobozwabyosenumukiza (Rwanda Energy Group Basketball Club – 2022) et Tonny Drileba (City Oilers d’Ouganda – 2023).