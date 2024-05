Basket-BAL 2024/Sahara Conference-J3 : l’AS Douane s’incline (66-61) face à l’Armée Patriotique du Rwanda et se complique la tache, Rivers Hoopers trop fort (84-63) pour l’US Monastir

XALIMANEWS-Ce mardi au Dakar Arena de Diamniadio et pour le compte de la 3e journée du Sahara Conférence de la BAL 2024, l’AS Douane s’est incliné (66-61) face à l’Armée Patriotique du Rwanda. Un second revers qui complique la tâche des Gabelous. Le leader Rivers Hoopers enchaîné un troisième succès (84-63) face à l’US Monastir qui concède son 3ème revers de suite.

Après leur victoire sur l’US Monastir, qui suivait leur revers de la première journée devant Rivers Hoopers (77-68), les Gabelous comptaient enchaîner devant les basketteurs de l’APR. Devant son public, l’AS Douane va remporté le premier quart temps de 6 points (17-11). L’adversaire va réagir pour remporter le quart suivant (16-9) pour aller à la pause avec une avance d’un point (27-26). Les Rwandais vont se montrer supérieurs lors des deux derniers quarts temps, qu’ils remportent (19-16) et (20-19). Suffisant pour s’octroyer le gain de la partie. Avec deux défaites et une victoires en trois sorties, l’AS Douane (3e, 4 pts) doivent se ressaisir lors des 3 prochaines sorties pour espérer faire partie des deux équipes qualifiées pour le tournoi de Kigali. Quand à l’Armée Patriotique du Rwanda (2e, 5 pts) , avec ses 2 succès et un revers, elle devient dauphin de Rivers Hoopers (1er, 6 pts). Les Nigérians se sont imposés largement (84-63) face à l’US Monastir. Avec ce sans faute en 3 sorties, le club nigérian reste solidement scotché au fauteuil de leader.

Resultats 1ère et 2ème journée

Samedi 4 mai 2024

AS Douanes/Rivers Hoopers (77-68)

US Monastir/Armée Patriotique du Rwanda (84-89)

Dimanche 5 mai 2024

Armée Patriotique Rwanda/Rivers Hoopers (82-86)

AS Douane/US Monastir (76-59)

Mardi 7 mai 2024

US Monastir /Rivers Hoopers (63-84)

Armée Patriotique Rwanda/AS Douanes (66-61)